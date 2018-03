Roelandts op de limiet 24 maart 2018

Voor ploegmaat Roelandts, die gevangen zat achter de grote valpartij, was het "een hele dag achter de feiten aan rijden". "Gelukkig werkten Astana en AG2R, waardoor we terugkwamen. Alleen waren Terpstra en Lampaert toen al weg. Tijdens de achtervolging zat iedereen op zijn limiet. Er is verdomd hard gekoerst." In de laatste kilometers probeerde Roelandts tot twee keer toe weg te springen. "Zo was het afgesproken met Greg. Een van ons zou voor de aanval kiezen." (DNR)

