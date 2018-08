Roelandts naar Movistar 18 augustus 2018

Jürgen Roelandts (33, BMC) trekt naar het Spaanse Movistar. De voormalige Belgische kampioen zal er vooral uitgespeeld worden in de Vlaamse klassiekers. In het rondewerk zal hij in dienst rijden van kopmannen als Quintana en Landa. Roelandts had nog keuze uit andere teams, waaronder de (ver)nieuw(d)e ploeg rond Greg Van Avermaet, maar koos dus voor een nieuw avontuur. Dat de Vlaams-Brabander behoorlijk vlot Spaans spreekt (via zijn vrouw die Spaanse roots heeft), zal zijn integratie beslist makkelijker maken. Voor Movistar is het pas de tweede keer in 40 jaar dat ze een Belgische renner in dienst nemen, na Francis Vermaelen in 1983. (BA/TLB)