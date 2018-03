Roel Vanderstukken maakt z'n comeback als Benny 06 maart 2018

Vanaf vanavond is de echte Benny Coppens weer te zien in 'Familie'. Roel Vanderstukken (41) is hersteld van zijn hartoperatie en kruipt opnieuw in de huid van zijn personage. Op 8 december verdween de acteur plots van het scherm nadat hij een hartinfarct kreeg en onder het mes moest. Govert Deploige (44), die we kennen van 'W817', nam de fakkel voor drie maanden over. Het leek een ondankbare taak, want de nieuwe Benny leek in geen geval op de oude. "Ik kon mij amper voorstellen hoe de makers mijn plotse afwezigheid zouden oplossen. Maar het is fantastisch goedgekomen. Govert heeft het écht goed gedaan", zegt Vanderstukken. De eerste scène van zijn comeback vanavond is er eentje rond de keukentafel met Patrick (Ludo Hellinx), zijn vader Alfons (Jaak Van Assche) en zijn nieuwe liefde Robyn (Jits Van Belle). (JOBG)

HLN