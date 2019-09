Exclusief voor abonnees Roeiers Brys-Van Zandweghe mogen naar Tokio 2020 Sport kort 02 september 2019

00u00 0

De A-finale bereikten ze niet op het WK in het Oostenrijkse Linz maar niet getreurd voor Tim Brys en Niels Van Zandweghe, want in de B-finale van de lichte dubbeltwee lag voor de winnaar nog één ticket klaar voor Tokio 2020. De twee Belgen wisten meteen wat hen te doen stond en ze faalden ook niet: ze finishten als eerste in 6:30.74. In 2016 voldeden Brys en Van Zandweghe al aan de olympische criteria maar omdat België toen maar één boot mocht afvaardigen, waren ze er uiteindelijk niet bij in Rio. (VH)