ROEIEN 16 april 2018

De Brugse skiffeur Hannes Obreno maakte een geslaagde rentree met een zege op de befaamde Memorial Paolo d'Aloja. Hij verwees de Roemeen Vasile Agafitei, 9de op het EK in 2017, met net geen vijf seconden naar het zilver. Voor Obreno meteen zijn eerste internationale zege sinds Rio 2016. Zilver was er voor Tim Brys en Niels Van Zandweghe in de dubbeltwee, net als Eveline Peleman in de lichtgewicht skiff. (VH)