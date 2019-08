Exclusief voor abonnees Roeien 29 augustus 2019

Niels Van Zandweghe en Tim Brys kwalificeerden zich op het WK in het Oostenrijkse Linz voor de halve finales in de lichte dubbeltwee. Ze eindigden in hun reeks in 6:26.10, na de Chinezen Sun en Fan (6:25.11). Om een olympisch ticket te bemachtigen, moeten Van Zandweghe en Brys in de top zeven eindigen. Dit betekent de A-finale (met zes) halen, of de B-finale winnen. (VH)