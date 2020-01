Exclusief voor abonnees Roeien 09 januari 2020

In de trend om de nationale ploegen een bijnaam te geven, hebben nu ook de roeiers zichzelf gedoopt: voortaan gaan ze als de 'Belgian Sharks' door het leven. Met Tim Brys en Niels Van Zandweghe is België al verzekerd van een Belgisch team op de Olympische Spelen in Tokio: zij mogen in de KM2x-klasse proberen de nieuwe bijnaam alle eer aan te doen. (BF)