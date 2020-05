Exclusief voor abonnees Roeien 09 mei 2020

De Vlaamse roeifederatie (VRL) heeft haar samenwerking met bondscoach Dominique Basset stopgezet. De 62-jarige Fransman nam in november 2013 Hannes Obreno en co onder zijn hoede. Mogelijk blijft hij wel nog in dienst van de Franstalige liga.