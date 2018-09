Roeien gaat beter met de slippers van papa 04 september 2018

00u00 0

Haar eigen roze slippers houdt dit meisje op een geïmproviseerd vlot netjes aan de voeten, want roeien gaat zoveel beter met de grote exemplaren van haar papa. In Shantou, een stad in het zuidoosten van China, heeft het al twee dagen onophoudelijk geregend, net als in de rest van de provincie Guangdong. Volgens lokale media kreeg de stad, die hier en daar een meter onder water staat, evenveel regen te slikken als wat Peking het afgelopen anderhalf jaar over zich heen heeft gekregen. Meer dan 100.000 inwoners zijn al geëvacueerd, 44.000 hectare landbouwgrond is volledig vernield. Al zeker twee mensen zouden om het leven gekomen zijn, en er is ook sprake van vermisten. Wie z'n huis door het wassende water niet meer uit kan, wordt bevoorraad via emmers die met een koord naar boven worden gehesen. (FT)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN