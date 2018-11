Roeien Brys en Van Zandweghe finishen 3de op de Thames 05 november 2018

Tim Brys en Niels Van Zandweghe, de bronzenmedaillewinnaars op het WK in de lichte skiff, zijn op de Thames in Londen als derde geëindigd in de befaamde Fullers Head of the River. Die wedstrijd is een zes kilometer lange race tegen de klok voor vierriemen, op het parcours van het befaamde duel tussen Oxford en Cambridge. De Belgische lichtgewichten kregen Jaimie Copus, negende op het WK 2018, en Ben Reeves, tweevoudig bronzenmedaillewinnaar op het WK U23, mee in de boot. Alleen twee Britse dubbelvierriemen bemand door Engelse toppers bleken sneller. (BF)