Roef van antiheld tot held 25 januari 2018

Met het stoppen van de strafschop van Saief in de absolute slotminuut, pakte Davy Roef een dik verdiend punt voor Waasland-Beveren in het Astridpark. En dat uitgerekend tegen zijn ex-ploegmaats. "Waarom kon je die penalty niet binnenlaten?", riepen zijn gewezen ploegmaats Dendoncker en Sels hem na de match toe. Maar ook nu was er bij de doelman geen euforie te bespeuren. "Een penalty pakken tegen Anderlecht is voor mij niet anders dan er eentje stoppen tegen bijvoorbeeld Zulte Waregem", bleef hij zoals gebruikelijk doodnuchter. "Ik vind trouwens dat de ganse ploeg het goed heeft gedaan. Omdat we te veel goals slikten, pakt de nieuwe trainer het iets voorzichter aan, maar de bedoeling blijft steeds om verzorgd uit te voetballen. Ik denk dat ons eerste doelpunt daar het beste bewijs van is." Roef was achteraf ook niet te beroerd om mea culpa te slaan voor de eerste goal van Anderlecht. "Ik heb die vrije trap van Trebel niet goed beoordeeld en slecht weggewerkt. Ik wilde hem naar de buitenkant duwen maar zat niet goed bij de bal. Gelukkig heb ik dat foutje achteraf kunnen rechtzetten en kunnen we hier met een punt naar huis." (MJR)

