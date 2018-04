Rodrigues wil bij Antwerp blijven 27 april 2018

De uitleenbeurt van Ivo Rodrigues (23) loopt straks ten einde. De Portugese flankaanvaller hoopt echter dat dat niet het einde van zijn passage bij Antwerp wordt. De Great Old overlegt momenteel met Porto om hem definitief over te nemen. Rodrigues heeft bij de Draken nog een contract voor één seizoen. Dat vergemakkelijkt mogelijk de deal. Als het van Rodrigues afhangt, blijft hij op de Bosuil. Bij Antwerp kan hij naar verluidt voor drie jaar tekenen. "Porto heeft de sleutel", zegt hij zelf. "Maar als de clubs er uit raken, dan wil ik graag langer bij Antwerp blijven. Ik voel me goed bij de club én in deze stad. Dit kan een mooie stap zijn voor mijn carrière." (SJH)