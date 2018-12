Rode verf tegen "asociale overheid" Na de gele hesjes 15 december 2018

00u00 0

Met een stakingsgolf door het hele land uitten de bonden hun ongenoegen over wat ze "de sociale slachtpartij" van de overheid noemen: de pensioenmaatregelen, het mislukte overleg over de zware beroepen en de dalende koopkracht. In meer dan 260 metaal- en textielbedrijven werd gestaakt, industriezones werden geblokkeerd, scholen bleven dicht en passagiers van De Lijn ondervonden grote hinder. In Brussel werd de gevel van de zetel van werkgeversorganisatie VBO met rode verf beklad. In Namen besmeurden manifestanten de gevel van het gebouw van regeringspartij MR. Ze kleefden er affiches op de ramen met de slogan 'VBO beslist, MR voert uit'. In de buurt van de Gentse haven reed een boze chauffeur een blokkade omver, waarna hij de actievoerders bedreigde met een wapen. De politie hield de man aan. Het is nog onduidelijk of het een echt wapen betrof.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN