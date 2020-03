Exclusief voor abonnees Rode reus toch niet aan zwanenzang toe 07 maart 2020

Sterrenkundigen aller landen zaten al maanden met ingehouden adem te kijken naar Betelgeuze, de rode reus in het sterrenstelsel Orion. Die gaf opeens veel minder licht en leek op het punt te staan te ontploffen tot een supernova die zelfs overdag te zien zou zijn. De speculaties over het nakende einde van Betelgeuze lijken nu echter overdreven. Nieuwe observaties tonen aan dat de ster weer met dezelfde kracht begint te schijnen als vroeger. Astronomen proberen nu uit te vissen waarom Betelgeuze tijdelijk in kracht afnam. Zij tonen zich wel teleurgesteld over het uitblijven van een ontploffing. "Dat had geweldig geweest omdat we nog maar heel weinig weten over wat er gebeurt in de weken of maanden die aan een supernova voorafgaan", aldus Andrea Dupree van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. (JPM)

