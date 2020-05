Exclusief voor abonnees Rode Kruis brieven 18 mei 2020

Ik las met verbazing dat er zo weinig is opgehaald met de alternatieve actie van het Rode Kruis. Zeker als ik lees dat zoveel gezinnen de sticker in de bus zouden hebben gekregen. In mijn bus zat alvast geen sticker. Ondertussen heb ik toch een storting van 40 euro gedaan, met als mededeling: "Geen sticker in de bus gekregen."

Dirk Van Haute, Berendrecht

