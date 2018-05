Rode Kruis zoekt jong bloed 16 mei 2018

Het Rode Kruis is op zoek naar het bloed van 18- tot 25-jarigen. Dat is niet gezonder of beter dan dat van de gemiddelde Vlaming, maar het heeft wel een langere houdbaarheidsdatum. De organisatie is met de campagne 'Bloed geef je bij het Rode Kruis' gestart, en mikt specifiek op jongeren uit die leeftijdsgroep. De oproep van Rode Kruis-Vlaanderen zal de komende dagen en weken mee ondersteund worden door jonge Instagramhelden zoals @shittyrob en @crystaldie. Deze 'influencers' willen jongeren op een positieve manier wakker schudden. Want ze willen best wel bloed geven, zo bleek uit een recente enquête van Rode Kruis-Vlaanderen. De organisatie hoopt de komende weken massaal veel jonge mensen over de vloer te krijgen in de donorcentra of op de mobiele bloedinzamelingen.

