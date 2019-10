Exclusief voor abonnees Rode Kruis zoekt dringend donoren 02 oktober 2019

Rode Kruis-Vlaanderen is dringend op zoek naar bloeddonoren, nu de voorraad op een erg laag peil staat - bij de bloedgroepen O+ en AB- is er zelfs sprake van een kritiek niveau. Met een voorraad die op peil is, kan het Rode Kruis doorgaans een week overbruggen. Van O+ en de negatieve bloedgroepen zit de reserve er op dit moment na minder dan drie dagen door. Blijven de bloedinzamelingen zo moeizaam verlopen, dan kan dat tot problemen leiden. "We hebben dringend donoren nodig", zegt Marjolein Van daele van Rode-Kruis Vlaanderen. "O+ is nochtans de meest voorkomende bloedgroep bij donoren, maar als die niet langskomen, is er geen bloed voorhanden." Ook voor bloedgroep AB- is de situatie nijpend. "Slechts 0,75 procent van de Belgische bevolking is AB-. Deze donoren zijn dus zeldzamer en des te harder nodig. Het gebeurt niet vaak dat we een oproep moeten doen, maar nu moet het om tekorten te vermijden."

