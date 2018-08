Rode Kruis zoekt dringend B negatief 02 augustus 2018

In volle vakantie ligt de opkomst van bloeddonoren 10 à 20% lager dan verwacht. Het Rode Kruis zoekt vooral donoren met bloedgroep B negatief. "We hebben nog maar voor twee dagen voorraad", klinkt het. Zo werden afgelopen maandagavond 790 verzamelde bloedzakjes geteld. Slechts 2,1% had bloedgroep B negatief. "Mocht er ooit een tekort zijn - maar dat is nog nooit gebeurd - gaan we eerst rantsoeneren bij ziekenhuizen. Vragen ze tien zakjes, dan krijgen ze er maar acht. De volgende stap is bloed vragen aan onze Waalse collega's." (FT)

