Rode Kruis vreest voor tekort aan bloed in pinksterweekend

De bloedvoorraad van het Rode Kruis-Vlaanderen dreigt te klein te worden. Daarom doet het een oproep naar donoren om zeker nog langs te komen vóór het verlengde weekend. De ziekenhuizen hebben door de inhaalbeweging die ze nu moeten maken meer nood aan bloedproducten dan vóór de crisis. Doneren kan door de coronamaatregelen enkel op afspraak. Het pinksterweekend dat voor de deur staat kan er zo voor zorgen dat de bloedvoorraad volgende week zo laag komt te staan dat ziekenhuizen niet alle gevraagde bloedproducten kunnen krijgen. "Het is letterlijk van levensbelang dat we de voorraad omhoog krijgen, zodat we het verlengde weekend kunnen overbruggen", aldus het Rode Kruis. Een afspraak maken doe je via het telefoonnummer 0800/777 00 of via www.rodekruis.be/waargeven.

