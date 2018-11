Rode Kruis vraagt steun voor hongerslachtoffers in Jemen 29 november 2018

Op een bevolking van goed 28 miljoen Jemenieten leven 17,8 miljoen mensen vandaag in voedselonzekerheid. 2,9 miljoen vrouwen en kinderen zijn ondervoed. Omdat meer dan 15 miljoen mensen in Jemen geen toegang hebben tot basisgezondheidszorg, sterven elke dag 20 van hen aan ziektes zoals cholera, mazelen of diarree. Het zijn maar enkele van de cijfers die het Rode Kruis citeert om de grote nood voor humanitaire hulp voor Jemen te onderstrepen. De ngo roept de Vlaming daarom op de vele hongerslachtoffers in Jemen te steunen. Aan de basis van de humanitaire crisis ligt een nu al meer dan drie jaar durend conflict. De afgelopen jaren zijn al miljoenen mensen hun huis moeten ontvluchten of dakloos geworden. Hoe je kan doneren lees je op www.rodekruis.be/jemen.

