Rode Kruis stopt met inzamelingen: er is te veel bloed 10 april 2020

Het Rode Kruis zamelt even geen bloed meer in. Niet omdat het onveilig zou zijn door de coronacrisis, wel omdat er te veel bloed in voorraad is. In ziekenhuizen is de behandeling van coronapatiënten immers prioritair op dit moment, waardoor alle niet-dringende behandelingen en operaties worden uitgesteld. Daardoor is de vraag naar bloed zeer sterk gedaald. "De bloedvoorraad is op dit ogenblik te hoog en daarom willen we vermijden dat bloedproducten vernietigd moeten worden omdat de vervaldatum is overschreden", zegt het Rode Kruis. "Het Directiecomité heeft daarom beslist tijdelijk een aantal bloedinzamelingen te schrappen." (KMJ/MAC)