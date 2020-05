Exclusief voor abonnees Rode Kruis scheurt broek aan stickeractie 15 mei 2020

De kans is niet onbestaande dat u volgend jaar geen Rode Kruis-post meer ziet op het lokale voetbaltoernooi of festival. De alternatieve stickeractie van de humanitaire organisatie is immers uitgedraaid op een financiële flop. Omdat het Rode Kruis door corona geen vrijwilligers op pad kon sturen om de bekende zelfklevers te verkopen - dit jaar met Suske en Wiske - kregen zo'n 770.000 Vlaamse gezinnen de afgelopen weken een gratis exemplaar in de bus, samen met de vraag een vrije gift te doen. Amper 10.270 mensen gaven daar gehoor aan. Waar vorig jaar nog 3,2 miljoen werd opgehaald, is dat nu maar 308.000 euro. "Het geld van de stickeractie vloeit rechtstreeks naar de 241 lokale afdelingen. Dit is dramatisch voor hun voortbestaan." (FT)

