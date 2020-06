Exclusief voor abonnees Rode Kruis rekent op steun voetbalfans 03 juni 2020

De inzamelactie van het Rode Kruis en 1895, de fanclub van de Belgische nationale voetbalploegen, wordt uitgebreid om de tegenvallende inkomsten van onder meer de stickerverkoop te compenseren. De fanorganisatie lanceerde begin mei samen samen met de voetbalbond 'The 1895 Wave for Support', waarbij aan voetbalsupporters een donatie gevraagd werd om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan. De initiatiefnemers benadrukken nu dat de financiële steun ook nodig is om ervoor te zorgen dat Rode Kruis-medewerkers in groten getale aanwezig kunnen zijn op voetbalwedstrijden. "Minder middelen voor de lokale werking betekent dat we creatief zullen moeten zijn om iedereen in de buurt te kunnen blijven helpen", zegt Rode Kruis-woordvoerster Ine Tassignon. "Dat geldt ook voor de supporters die volgend voetbalseizoen medische hulp nodig hebben als ze een match bijwonen." (BHL)

