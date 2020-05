Rode Kruis loopt miljoenen mis door geschrapte stickerverkoop: zelfs de ambulancedienst komt onder druk te staan Fien Tondeleir en Sabine Vermeiren

15 mei 2020

00u00 288 De Krant "Dit is dramatisch. Écht." Rode Kruis Vlaanderen slaakt een noodkreet. Corona heeft de 241 lokale afdelingen hard getroffen, tot diep in hun portemonnee. De alternatieve stickeractie, zonder vrijwilligers op kruispunten, is geflopt. Amper 308.000 euro bracht ze op, in de verste verte niet genoeg. Zelfs de ambulancedienst - al weken zo hard in de weer - komt onder druk te staan.

770.000 Suske en Wiske-stickers waren gedrukt toen de lockdownmaatregelen werden afgekondigd. Het Rode Kruis kon geen vrijwilligers sturen naar kruispunten, parkings en supermarkten en moest op zoek naar een alternatief. In 770.000 Vlaamse brievenbussen werd een sticker gedropt, met een brief waarin de organisatie opriep een vrije gift te doen. Ze rekende (te) sterk op de goodwill van de gezinnen, want twee weken na de start van de actie, die binnen enkele dagen afloopt, deden amper 10.270 mensen een storting. Op de rekening nu: 308.000 euro, een fractie van de 3,2 miljoen vorig jaar. En van de 4,85 miljoen in 2016. Geld dat elk jaar integraal aan de 241 Rode Kruis-afdelingen wordt doorgestort - geen centiem ervan gaat naar het nationale niveau. "90 procent van wat een lokale afdeling aan inkomsten ziet binnenkomen, zijn centen van de stickeractie", verwoordt Ine Tassignon van het Rode Kruis het.

Hulp in de buurt - op een lokaal voetbaltoernooi, de dorpskermis, de scoutsfuif tot zelfs Tomorrowland - komt zo stevig onder druk te staan. Want geen centen betekent geen medisch materiaal, "van pleisters en windels tot AED-toestellen". Geen opleidingsmateriaal voor gratis EHBO-cursussen in de gemeente, geen nieuwe ambulances, geen werkkledij, geen hulpposttenten.

De vrije gift werkt niet: amper 308.000 euro werd opgehaald, een fractie van de 3,2 miljoen van vorig jaar. Geld dat normaal integraal naar lokale afdelingen gaat

Verzwikte voet

Enkele afdelingen riskeren dus stevig in de problemen te komen en misschien wel te worden opgedoekt. "Al gaan we er alles aan proberen doen om elke afdeling financiële zuurstof te geven", zegt Tassignon. "Hoe, dat moet je mij echt nog niet vragen. We hebben voorlopig geen idee. Maar het is en blijft onze taak om de Vlaming en de meest kwetsbaren in onze samenleving te helpen. Op een dag verzwikt je kind misschien zijn voet tijdens een voetbaltornooi en hoop je op snelle én deskundige hulp van één van onze 13.000 vrijwilligers. Of loopt een vriend op een festival een hersenschudding op na een val. Dan wil je zeker zijn dat er iemand klaarstaat. Die hulp dreigt nu weg te vallen. Net als onze bijstand in rusthuizen, waar vrijwilligers praatjes slaan met bewoners. Of de hulp van brugvrijwilligers, die kinderen in moeilijke situaties helpen met huiswerk. Het zijn die opdrachten die eerst geschrapt zullen worden."

Ambulances

Vandaag, in crisistijd, speelt het Rode Kruis een nog belangrijkere rol. Vrijwilligers vervoeren in hun ambulances coronapatiënten, om de noodcentrale van de 112 te ontlasten. Ze helpen ook massaal in woonzorgcentra, waar ze mee bedden opmaken, maaltijden uitdelen of kranten bedelen. Ze brengen mondmaskers rond en beantwoorden telefonisch vragen van burgers die het even niet meer zien zitten. "Wie gaat dit allemaal doen als er een eventuele tweede besmettingsgolf ontstaat?" vraagt Tassignon zich af. "Ik hou mijn hart vast. Laat deze boodschap ook een shout-out zijn naar de overheid."

Op www.rodekruis.be/sticker2020 kan je nog tot 17 mei terecht voor een online gift voor een afdeling bij jou in de buurt. Al kan je ook op alle andere dagen van het jaar een donatie doen.