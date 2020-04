Rode Kruis laat 6.000 bloedstalen per maand testen op antistoffen DM

02 april 2020

05u00 1 De Krant Het Rode Kruis zal vanaf vandaag maandelijks 6.000 bloedstalen van haar gezonde, vrijwillige donoren laten controleren op antistoffen voor het coronavirus. Op die manier wil ons land zicht krijgen op de groepsimmuniteit onder de bevolking.

Sciensano zal de stalen onderzoeken op de aanwezigheid van antistoffen. De kans is groot dat een aanzienlijk deel van de bloeddonoren besmet was met Corvid-19 zonder dat zelf te weten. Uit het grootschalige bevolkingsonderzoek kan, naast de besmettingsgraad, nog een tweede belangrijke conclusie worden getrokken. "Door de hoeveelheid antistoffen krijgen we een zicht op de mate waarin er door die persoon weerstand tegen het virus werd opgebouwd", zegt professor Philippe Vandekerckhove, CEO van Rode Kruis-Vlaanderen. Samen kan dat leiden tot betrouwbare modellen die de evolutie van de epidemie in kaart brengen. (DM)