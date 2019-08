Exclusief voor abonnees Rode klok toont iedereen hoelang je al foutgeparkeerd staat 23 augustus 2019

De gemeente Bonheiden experimenteert vanaf halfweg september met een nieuwe manier om kortparkeren af te dwingen. Niet alleen worden drie keer twee parkeerplaatsen uitgerust met sensoren die de aanwezigheid van wagens detecteren, er komen ook borden die aangeven hoelang iemand er geparkeerd staat. Een display met groene cijfers telt de minuten af, een display met rode geeft aan hoelang een wagen in overtreding staat. "Een publieke schandpaal", zeggen sommigen. "Eerder een duwtje in de rug voor parkeerders omdat ze weten dat eventueel negatief gedrag zichtbaar is", nuanceert schepen van Mobiliteit Bart Vanmarcke (Open Vld). Overigens kan je sowieso maar beter na 30 minuten weg zijn, want ook parkeerwachters krijgen in realtime info over overtredingen. Het gaat om een proefproject. Volgens de schepen tonen verschillende andere gemeenten interesse. (WVK)

