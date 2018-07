Rode Duivels zondag gehuldigd in Brussel 12 juli 2018

In de marge van de troostfinale maken de Belgische voetbalbond en de stad Brussel werk van een gepaste huldiging. Het plan dat momenteel op tafel ligt, voorziet dat spelers, staf en delegatie zaterdagavond - enkele uren na de strijd om de derde plek - vanuit Sint-Petersburg terugvliegen naar Brussel. Vervolgens zouden ze zondag in de vroege namiddag felicitaties in ontvangst nemen op het Brusselse stadhuis. Of er eveneens een viering komt op de Grote Markt, zoals na Mexico '86, is vooralsnog onduidelijk. Sowieso worden Eden Hazard en co. dezelfde dag nog op het koninklijk paleis verwacht, waar Filip en Mathilde hun erkentelijkheid kenbaar willen maken. Op maandag kunnen de voetballers dan eindelijk aan hun welverdiende vakantie beginnen. (NP/YDS)

