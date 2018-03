Rode Duivels strijdbaar naar het WK 15 maart 2018

In het kader van de nieuwe nationale campagne onder de slogan 'We are all Red Together', waarbij de voetbalbond zo veel mogelijk mensen met elkaar wil verenigen, werden gisteren foto's van enkele Rode Duivels vrijgegeven. Onder meer Lukaku, Hazard, De Bruyne en Tielemans poseerden strijdbaar. "Hiermee worden niet alleen de Rode Duivels belicht, maar ook andere actoren die bij ons voetbal betrokken zijn: de Belgian Red Flames, de beloften (U21), de nationale ploegen Futsal, de verschillende nationale jeugdploegen, de nationale G-teams, de Belgian Homeless Devils en Flames en onder meer ook onze staf, supporters en commerciële partners", gaf woordvoerder Pierre Cornez eerder al als uitleg in deze krant. De campagne wordt ingezet om de Duivels te promoten en te steunen met het oog op het WK in Rusland, maar zal ook worden gebruikt in een breder kader en op langere termijn. (WDK)

