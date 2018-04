Rode Duivels op groot scherm? Niet in Brussel 19 april 2018

00u00 0

In het centrum van Brussel komen tijdens het WK geen grote schermen. Om veiligheidsredenen verbiedt het stadsbestuur schermen op openbare plekken als de Grote Markt en ook cafés mogen alleen binnen de tv aanzetten. Volgens een woordvoerder wonen er te veel nationaliteiten in de Belgische hoofdstad, waardoor elke wedstrijd veel volk naar de binnenstad lokt. Dat is een te zware belasting voor de politie. Er wordt "om discussie te vermijden" ook geen uitzondering gemaakt voor het Belgische nationale elftal, dat op 18 juni zijn eerste wedstrijd speelt tegen Panama.