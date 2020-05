Exclusief voor abonnees Rode Duivels op EK zéker naar Kopenhagen 08 mei 2020

Een vraagstuk minder. De Rode Duivels moeten tijdens het EK nu zeker naar Kopenhagen. De Deense hoofdstad blijft volgend jaar immers een gaststad voor EURO 2020. De voorbije weken was dat plots onzeker geworden, omdat ook de Tour in die periode in Kopenhagen op bezoek is, maar België zal zijn tweede groepsduel op het EK dus gewoon in en tegen Denemarken afwerken.