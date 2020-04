Exclusief voor abonnees Rode Duivels op EK niet in Kopenhagen tegen Denemarken? 27 april 2020

00u00 0

Het is onzeker of Kopenhagen volgend jaar een gaststad blijft voor het uitgestelde EK voetbal. De Deense hoofdstad, waar de Rode Duivels normaal gezien hun tweede groepswedstrijd afwerken tegen Denemarken, fungeert in die periode immers ook als startplaats voor de Tour de France. Jesper Møller, de voorzitter van de Deense voetbalbond, erkende in de Deense media dat de kansen op een EK in Denemarken 'fiftyfifty' zijn. Het Parken Stadion in Kopenhagen zou normaal gezien nóg twee groepswedstrijden en een achtste finale organiseren. Door de coronacrisis en het uitgestelde EK is dat lang niet meer zeker. Op 2 juli 2021 staat immers ook de Grand Départ van de Tour de France in Kopenhagen geprogrammeerd. De Deense autoriteiten staan dus voor een grote uitdaging om beide evenementen tegelijkertijd in goede banen te leiden. "We zijn bezorgd", zei Møller bij Sky Sports. "Er moet een akkoord gevonden worden met de stad Kopenhagen, het Parken Stadion en Sport Event Denmark, de overkoepelende Deense sportbond." (KDZ)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over sport

sportdiscipline

voetbal

Kopenhagen

sportevenement

samenleving

welzijn

liefdadigheid