Exclusief voor abonnees Rode Duivels oefenen tegen Zwitserland in november 09 juli 2020

Uitstel is geen afstel. Normaal zouden de Rode Duivels in maart tijdens een trainingsstage in Qatar oefenen tegen onder meer Zwitserland. De stage kon door de coronapandemie niet doorgaan, maar later dit jaar zullen de mannen van Roberto Martínez toch nog oefenen tegen de Zwitsers. De wedstrijd zal op eigen terrein plaatsvinden op 11 november, het aftrapuur werd nog niet bekendgemaakt. Hoeveel fans er in het stadion zullen mogen, is nog afwachten. Ook tijdens de interlandbreak in oktober zal normaal nog een oefenmatch gespeeld worden.

