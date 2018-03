Rode Duivels oefenen tegen Schotland 13 maart 2018

De Rode Duivels spelen op vrijdag 7 september een vriendschappelijke interland tegen Schotland. Dit oefenduel vindt plaats in Hampden Park in Glasgow (20.45 uur) en geldt als voorbereiding op de eerste wedstrijd om de Nations Cup, op 11 september in IJsland. Schotland-België is al het tweede oefenduel dat de Belgische voetbalbond in het najaar wist vast te leggen. Op 16 oktober staat er ook al een derby der Lage Landen op het programma in ons land. (RN)