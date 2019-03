Exclusief voor abonnees Rode Duivels-mascotte valt in de prijzen 29 maart 2019

00u00 0

'Red', de officiële mascotte van de Rode Duivels tijdens het WK 2018 in Rusland, viel in de prijzen van de Belgian Sponsorship Awards. De jury bekroonde de campagne van ING, met de geboorte van de mascotte via een groot door fans opgewarmd en gebroed ei in Brussel als het beste sponsorproject van 2018 in de categorie 'Activation' en 'Best of Belgium'. De Red-campagne mag zo in Londen meedingen naar de 'Best of Europe Award' van de European Sponsorship Association (ESA). AG Insurance won de titel in de categorie 'Best sponsorship' voor zijn campagne rond de 'Antwerp 10 miles en marathon'. (BF)