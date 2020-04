Exclusief voor abonnees Rode Duivels komen pas op 5 september weer in actie 02 april 2020

Pech voor de fans van de Rode Duivels. Tot en met juni is er geen interlandvoetbal - niet in de kwalificaties, maar ook niet vriendschappelijk - waardoor België ten vroegste op 5 september in Denemarken (Nations League) opnieuw in actie komt. Voor de Red Flames is hun eerstvolgende interland op 18 september tegen Roemenië (EK-kwalificatie). De matchen tegen Litouwen en Nederland gaan niet door. De UEFA stelt de EK's voor vrouwen en beloften met één jaar uit: van 2021 naar 2022.

