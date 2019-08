Exclusief voor abonnees Rode Duivels kennen EK-tegenstanders op 30 november 20 augustus 2019

De loting voor het EK voetbal van volgend jaar vindt plaats op 30 november in Boekarest. De 24 gekwalificeerde landen komen dan in zes groepen van vier. Er worden zes reekshoofden aangeduid op basis van de kwalificatiefase. Als de Rode Duivels hun poule winnen, komen ze in principe in pot 1 terecht. Euro 2020 wordt georganiseerd in twaalf verschillende speelsteden over heel Europa. In België wordt er niet gespeeld. De halve finales en de finale vinden plaats in het Wembleystadion in Londen. (ABD)