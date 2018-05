Rode Duivels jaar langer op de Heizel 29 mei 2018

De Stad Brussel en de Belgische voetbalbond hebben een nieuwe overeenkomst van een jaar bereikt voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion. Die overeen- komst werd gisteren bekrachtigd op de Brusselse gemeenteraad. De nieuwe deal loopt van 1 juni 2018

tot 30 juni 2019.

Zaterdag 2 juni ontvangen de Rode Duivels Europees kampioen Portugal, woensdag 6 juni komt Egypte op bezoek en maandag 11 juni is Costa Rica de tegenstander in de uitwuifwedstrijd voor de afreis naar het WK 2018 in Rusland. De KBVB betaalt voor elke wedstrijd 120.00 euro aan de stad Brussel voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion. (KDZ)

HLN