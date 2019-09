Exclusief voor abonnees Rode Duivels jaar langer in Boudewijnstadion 24 september 2019

00u00 0

De overeenkomst van de voetbalbond en de stad Brussel voor het gebruik van het Koning Boudewijnstadion is opnieuw met een jaar verlengd, van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020. De KBVB betaalt voor elke interland 120.000 euro aan de stad. De vooruitgang in het dossier om het stadion tegen 2022 te renoveren blijft wel uit. De oppositie in de stad Brussel sprak al van een gebrek aan visie, strategie en ambitie. (BF)