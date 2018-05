Rode Duivels in halve finale... volgens FIFA 18 30 mei 2018

De makers van de razend populaire voetbalgame FIFA 18 kennen de wereldkampioen al. Bij EA Sports lieten ze alle wedstrijden van het WK in Rusland al eens simuleren en daarbij schopten de Rode Duivels het tot in de halve finale. Daarin bleek de latere wereldkampioen Frankrijk te sterk. In de troosting om het brons moesten de Belgen het afleggen tegen Spanje. In de kwartfinale gingen Hazard en co. wel voorbij Brazilië nadat in de 1/8ste finale Polen eraan moest geloven. De poule met Engeland, Tunesië en Panama sloten de Rode Duivels trouwens af als winnaar. Afwachten of het computerspel er straks al dan niet ver naast zit. (SJH)