Rode Duivels in geel BEVESTIGD 21 maart 2018

Rood, wit, zwart: we hebben de Rode Duivels doorheen de jaren al in veel verschillende kleuren zien voetballen. Komende dinsdag, in de oefenpartij tegen Saoedi-Arabië, kunt u de nationale ploeg voor het eerst in het geel aan het werk zien. De KBVB stelde gisteren het nieuwe gele uitshirt voor. De kleur is geïnspireerd op de keepersoutfit uit 1984. Voor het WK 2014 in Brazilië bracht toenmalig shirtsponsor Burrda wel al een geel shirt op de markt, maar de Duivels speelden daarin geen enkele interland. Met de keuze voor dit gele uitshirt is de Belgische driekleur compleet: eerder werden al het rode thuisshirt en de trainingscollectie met zwarte basiskleur gelanceerd. (KDZ)

