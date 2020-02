Exclusief voor abonnees Rode Duivels gescreend op matchfixing 17 februari 2020

Ook de Rode Duivels worden gecontroleerd op mogelijke gevallen van 'matchfixing'. In aanloop naar het EK worden de spelers en hun staf nauwlettend in de gaten gehouden. Dat gebeurt door het zogenaamde 'Nationaal platform ter bestrijding van de manipulatie van sportcompetities'. Dat verzamelt info bij onder meer de Kansspelcommissie en sportfederaties. Elke mogelijke aanwijzing wordt onderzocht. Het kan gaan om gokken, maar ook lucratieve transfers of een contract met een sponsor kunnen de alarmbel doen afgaan.

