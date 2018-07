Rode Duivels én Trump: dat verdient een extra nieuwsuitzending 11 juli 2018

Nee, het is geen komkommertijd: met de Rode Duivels die gisteravond hun halve finale speelden én het bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan ons land, is er volop nieuws te rapen. Reden genoeg voor VTM om deze middag om 12 uur een extra uitzending te geven. Anker Elke Pattyn brengt reacties van Rode Duivels en supporters, en zal ook overschakelen naar Michiel Ameloot en WK-analist Gilles De Bilde in Rusland.