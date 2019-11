Exclusief voor abonnees Rode Duivels denken er anders over 18 november 2019

Eden Hazard "Weten al dat we er staan tegen 'kleintjes'"

"We weten intussen dat we er tegen de kleine landen staan, maar als je het EK wil winnen, moet je ook voorbij de grote landen. Ik zou het daarom goed vinden om er tegen enkele te oefenen. Om te zien waar we staan op vlak van kwaliteit. 't Is natuurlijk niet aan mij om dat te beslissen."

