Rode Duivels 2de op nieuwe FIFA-ranking 17 augustus 2018

Enkele jaren geleden stonden ze op één, maar wellicht is deze tweede plek meer waard. De Rode Duivels moeten alleen Frankrijk voor zich laten op de vernieuwde FIFA-ranking. Het is de eerste klassering waarin gebruik wordt gemaakt van een realistischere rekenmethode, waarbij meer rekening wordt gehouden met de sterkte van de tegenstander en de waarde van de match. Het verklaart waarom wereldkampioen Frankrijk plots van plaats zeven naar één wipt. Al doet het met 1.726 punten amper drie stuks beter dan België. Brazilië vervolledigt de top drie. Duitsland wordt dan weer afgestraft voor hun dramatische WK. De Mannschaft was het gehele kalenderjaar de nummer één van de wereld, maar staat nu 15de. (VDVJ)