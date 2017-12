Rode deurhanger = geen 'Nieuwjaarke Zoete' 00u00 0

"Nieuwjaarke zoete, ik heb koude voeten. Laat me niet te lang staan, want ik moet nog op een ander gaan." Behalve als je in Essen woont en die ander een rode hanger aan zijn voordeur heeft, tenminste. De Antwerpse gemeente heeft via het gemeentelijk infomagazine immers groene en rode deurhangers verspreid, voor inwoners bij wie zingende kinderen rond de jaarwisseling wel of niet welkom zijn. Een actie die her en der boze reacties uitlokt "maar niet verkeerd bedoeld was", legt schepen Helmut Jaspers (sp.a) uit. "Je hebt heel wat mensen die met de nacht werken of die even niet gestoord kunnen worden om welke reden dan ook. Dan is zo'n deurhanger gemakkelijk. Meer moet daar niet achter gezocht worden." De gemeente wil naar eigen zeggen het nieuwsjaarszingen net promoten. "We hebben 2.500 zingzakken uitgedeeld, met de tekst van 'Nieuwjaarke Zoete' op", aldus Jaspers. "Het eindejaarszingen kon wel een nieuwe boost gebruiken." (VTT)

