Roddelen moet (en is zelfs gezond) 09 mei 2018

00u00 0

"Zeg, al gehoord wie er zwanger is?" U heeft die zin vast al eens uitgesproken. Mogelijk zelfs wanneer het gespreksonderwerp in kwestie nog niet wilde dat het nieuws bekend werd. Wel, u hoeft zich daar niet voor te schamen. Roddelen is niet slecht. Dat vindt toch de Nederlandse academicus Rinus Feddes (69), die promoveerde op het onderwerp. "Roddelen kan bedoeld zijn om te informeren, maar het werkt ook verbindend. Bovendien is roddelen vaak een vorm van emotionele ontlading. Als jij je blauw ergert aan je leidinggevende, dan kun je hem dat moeilijk vertellen. Hij is immers jouw baas. Wanneer je je opgekropte gevoelens kunt delen met een collega, lucht dat op."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN