Exclusief voor abonnees Rocky column | Rik Torfs 29 juni 2019

00u00 0

Rocky Marciano (1923-1969) is de beste bokser aller tijden. Als kind las ik het in de krant. Ik keek er even van op. Het was de tijd dat iedereen Muhammad Ali, voorheen Cassius Clay, de beste vond. Vooral hijzelf twijfelde daar geen ogenblik aan. "Ik ben God, ik ben koning", riep hij uit nadat hij Sonny Liston tegen het canvas had geslagen. Was die uitspraak correct? Factcheckers bestonden toen niet.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis