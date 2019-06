Exclusief voor abonnees Rocken alsof er nooit een morgen komt 28 juni 2019

Op de dag dat P!nk headliner was, was Richard Ashcroft een vreemde eend in de bijt. Niet dat het de pret kon drukken, want de voormalige zanger van The Verve rockte alsof er geen sprake was van morgen. Richard - die erg goed bij stem was - wist als geen ander hoe hij ons gevoelige zieltje moest beroeren. 'The Drugs Don't Work' 'en Bitter Sweet Symphony' waren de afsluiters van een set die - wat ons betreft - heel wat langer had mogen duren. En, afgaande op het publiek, waren wij niet de enigen die daar zo over dachten.

