Rock Werchter krijgt vierde podium 10 februari 2018

Rock Werchter pakt deze zomer uit met een vierde podium. Op het hoogste punt van de 1.500m2 grote helling 'The Slope', die vorig jaar haar intrede maakte, komt een podium waar onbekend talent een plaats krijgt. De picknickbanken onder de veelkleurige vlagjes verhuizen naar een andere locatie en maken plaats voor een openlucht-arena. Herman Schueremans: "Het is geen geheim dat we al een tijdje dromen van een vierde podium. Er zijn zo veel - nu nog - kleinere bands die we graag willen introduceren bij het Werchter-publiek." Daarnaast wordt de capaciteit van The Barn uitgebreid: er kunnen voortaan geen 15.000, maar 20.000 festivalgangers binnen in de tent.

