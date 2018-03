Robot wordt beste collega 08 maart 2018

De voorgeprogrammeerde robots van vandaag, zoals de machines in auto-assemblagefabrieken, maken in de nabije toekomst plaats voor collegiale robots. De 'cobot' is een exemplaar dat kan bijleren van zijn menselijke collega's. Dankzij sensoren en camera's is de cobot zich bewust van zijn omgeving. Hij kan temperatuur, warmte, diepte, kleur en bewegingen registreren. Menselijke collega's zullen handelingen kunnen voordoen en uitleggen, bijvoorbeeld het opvouwen van kledij. Daarna zal de cobot die handeling volledig autonoom kunnen uitvoeren. "Het is niet de bedoeling dat de cobot mensen op hun werkplek vervangt, maar wel dat die met hen samenwerkt", zegt Hanne Degans van imec.